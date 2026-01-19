Wrestling a Roma | Action Especial al Crossroads

Il 25 gennaio 2026, il Crossroads Live Club di Roma ospiterà lo spettacolo Action Especial della federazione Pro Wrestling Roma (PWR). L’evento propone incontri di wrestling professionistico e rappresenta un’occasione per gli appassionati di questa disciplina di assistere a un show di qualità nel cuore della città. L’ingresso è aperto al pubblico, con inizio previsto nel pomeriggio.

Cosa: Lo show Action Especial della federazione Pro Wrestling Roma (PWR). Dove e Quando: Domenica 25 gennaio 2026, presso il Crossroads Live Club di Roma. Perché: Il debutto stagionale con stelle internazionali come Ricardo Rodriguez e l’ingresso di Tony Fusaro nella Hall of Fame. Il 2026 della disciplina più spettacolare del mondo inizia nella Capitale sotto il segno della Pro Wrestling Roma, una delle realtà più consolidate e dinamiche del Centro Italia. Con l’evento denominato Action Especial, la promotion romana si prepara a trasformare il ring del Crossroads Live Club in un palcoscenico di caratura internazionale, dove la forza fisica incontra l’intrattenimento più puro. 🔗 Leggi su Ezrome.it

