Woolrich ultime notizie | proclamato lo stato di agitazione Pronte 40 ore di sciopero

Le ultime notizie su Woolrich segnalano lo stato di agitazione proclamato dai lavoratori, con l’annuncio di 40 ore di sciopero. A Bologna, il 19 gennaio 2026, si è deciso un blocco totale di ogni forma di lavoro straordinario, riflettendo una situazione di tensione tra i dipendenti e l’azienda. Questa mobilitazione evidenzia le difficoltà e le richieste del personale in un momento di significativi sviluppi per il settore.

Bologna, 19 gennaio 2026 – Stato di mobilitazione e blocco totale di ogni forma di lavoro straordinario per i lavoratori della Woolrich. La decisione dell’assemblea dei lavoratori. Massimiliano Donati Lo ha definito oggi l'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dopo aver preso atto che, nonostante la sospensione temporanea dei trasferimenti, al momento non si sono ancora registrati concreti passi in avanti nella composizione positiva della vertenza aperta dopo la comunicazione aziendale, il Gruppo BasicNet, di voler procedere con il trasferimento dei lavoratori da Bologna e Milano a Torino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Woolrich, ultime notizie: proclamato lo stato di agitazione. Pronte 40 ore di sciopero Ulss 6, proclamato lo stato di agitazione. I sindacati: «Disattesi gli accordi»L’Ulss 6 ha proclamato lo stato di agitazione, a seguito di un’assemblea sindacale che si è svolta giovedì 15 gennaio. Leggi anche: Flaica Cub Napoli: proclamato lo stato di agitazione al ‘Sole365’ e ‘La Speseria’ Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Woolrich, ultime notizie: proclamato lo stato di agitazione. Pronte 40 ore di sciopero - La decisione dell’assemblea dei lavoratori dopo che la proprietà non ha definitivamente sciolto il noto dei trasferimenti di tutti i dipendenti a Torino ... msn.com

