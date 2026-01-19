Vulnerabilità e resilienza dei territori Cesena si confronta con altri comuni d’Italia | workshop a Perugia

A Perugia si è concluso il workshop del progetto di ricerca ‘Prin Unveil’, dedicato allo studio delle vulnerabilità e delle capacità di resilienza dei territori italiani. L’iniziativa, durata due anni, ha promosso lo sviluppo di metodologie innovative per analizzare le dinamiche sociali a livello individuale, contribuendo a una comprensione più approfondita delle sfide e delle risorse presenti nei diversi comuni italiani, tra cui Cesena.

