Vulnerabilità e resilienza dei territori Cesena si confronta con altri comuni d’Italia | workshop a Perugia
A Perugia si è concluso il workshop del progetto di ricerca ‘Prin Unveil’, dedicato allo studio delle vulnerabilità e delle capacità di resilienza dei territori italiani. L’iniziativa, durata due anni, ha promosso lo sviluppo di metodologie innovative per analizzare le dinamiche sociali a livello individuale, contribuendo a una comprensione più approfondita delle sfide e delle risorse presenti nei diversi comuni italiani, tra cui Cesena.
Si è svolto a Perugia il workshop conclusivo del progetto di ricerca ‘Prin Unveil – UNderstanding Vulnerability: Evidence from Individual Level Data’, iniziativa biennale dedicata allo sviluppo di nuove metodologie di analisi dei dati per una più approfondita comprensione delle dinamiche sociali.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: COP30, Belém: l’Italia presenta il modello dei “Territori Viventi”. Un’alleanza nazionale per un nuovo paradigma di resilienza, innovazione e qualità dei territori
Leggi anche: COP30: l’Italia lancia i “Territori Viventi”, un nuovo paradigma di resilienza climatica
Quando parliamo di infrastrutture critiche, sovranità digitale e resilienza del Paese, ricordiamoci sempre di lui: un tizio in giacca con il mondo sulle spalle e una copia di Excel aperta da 12 anni sul suo pc L’intero sistema finanziario italiano retto da facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.