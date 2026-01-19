Volley porta un pupazzo al palazzetto | i peluche raccolti al Pala DeAndré donati all' associazione Agebo

Domenica al Pala De André, la Porto Robur Costa 2030 ha consegnato all’associazione Agebo Odv i peluche raccolti durante un’iniziativa solidale avviata sui social. L’iniziativa, intitolata

Domenica al Pala de André la Porto Robur Costa 2030 ha ufficialmente donato ad Agebo Odv i numerosi peluche raccolti grazie all'iniziativa solidale lanciata sui social lo scorso 26 dicembre. L'iniziativa, dal titolo "Porta un pupazzo al palazzetto!", ha coinvolto il pubblico in occasione del match contro la Virtus Volley Fano, invitando tifosi e famiglie a portare un peluche da lanciare in campo al segnale dello speaker, trasformando il palazzetto in un grande momento di condivisione e solidarietà.

Igor Volley, torna la Teddy Bear Toss: tutti al palazzetto con un peluche da donare

Torna la tradizionale Teddy Bear Toss della Igor Volley, un’occasione speciale per un gesto di solidarietà. In occasione del match di Santo Stefano contro Bergamo, gli spettatori sono invitati a portare un peluche da donare, contribuendo a portare un sorriso ai più bisognosi. Un momento di festa e generosità che unisce sport e solidarietà, rendendo ancora più speciale questa giornata.

