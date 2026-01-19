Ecco le protagoniste italiane della 20ª giornata di Serie A1 femminile di volley. Tra le migliori, Sara Caruso di San Giovanni in Marignano si è distinta con una prestazione di rilievo contro Cuneo. In questo focus, analizziamo le prestazioni delle centrali più in forma e le loro imprese sul campo, offrendo uno sguardo approfondito sugli ultimi sviluppi del campionato.

LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 20ª GIORNATA DI SERIE A1. SARA CARUSO: Super prestazione della centrale di San Giovanni in Marignano sul campo di Cuneo. E la Omag continua a sperare nella salvezza. Per lei 15 punti, ben 7 muri pesantissimi, il 44% in attacco. EMMA GRAZIANI: Entra in corsa nella sfida contro Novara e gioca una partita magistrale, la centrale di Scandicci che è in grande crescita. Per lei 17 punti, il 62% in attacco e 6 muri. VALERIA BATTISTA: Sempre più protagonista, la capitana di Busto Arsizio, decisiva anche sul campo di Macerata. 12 punti per lei, il 52% in ricezione, il 43% in attacco e due muri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, le migliori italiane della 20ma giornata di A1. Caruso, Graziani, Danesi, è il festival delle centrali!

Leggi anche: Volley femminile, le migliori italiane della 11° giornata di A1. Festival delle opposte: Egonu, Antropova e Adigwe tra le migliori

Leggi anche: Volley femminile, le migliori italiane della 6a giornata di A1. Omoruyi e Pietrini, ottime notizie per Velasco

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Volley femminile, le migliori italiane della 20ma giornata di A1. Caruso, Graziani, Danesi, è il festival delle centrali! - LE MIGLIORI ITALIANE DELLA 20ª GIORNATA DI SERIE A1 SARA CARUSO: Super prestazone della centrale di San Giovanni in Marignano sul campo di Cuneo. oasport.it