Voleva bruciare Federica e farla a pezzi | gravi indizi contro il marito

Nuovi elementi emergono nell’indagine sulla scomparsa di Federica Torzullo, avvenuta l’8 gennaio ad Anguillara Sabazia. I pm di Civitavecchia hanno raccolto gravi indizi contro il marito, Claudio Carlomagno, che potrebbero accusarlo di aver avuto intenzioni violente nei confronti della donna. La vicenda prosegue con attenzione, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.

Sono choc i nuovi indizi che giungono dai pm di Civitavecchia nei confronti di Claudio Carlomagno, il marito di Federica Torzullo, la 41enne scomparsa in circostanze misteriose l'8 gennaio scorso da Anguillara Sabazia. Per " ostacolarne il riconoscimento " il marito avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo della moglie che è scomparsa l'8 gennaio scorso e successivamente ritrovata in un canneto alle spalle dell'azienda del marito. I dettagli dal decreto. Questi nuovi dettagli sono emersi dal decreto di fermo emesso ieri dai pm di Civitavecchia nei confronti dell'uomo. " Tanto l'ispezione dell'abitazione coniugale, della sua autovettura, del deposito della Carlomagno s. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

