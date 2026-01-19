Voghera saluta Valentino la sindaca Garlaschelli | Era un creatore di visioni trasformava l’eleganza in linguaggio culturale

Voghera ricorda Valentino Garavani, nato qui 93 anni fa, con un messaggio di cordoglio della sindaca Garlaschelli. La sua morte, avvenuta il 19 gennaio 2026, ha suscitato molte reazioni, testimonianza della sua influenza nel mondo della moda. Valentino ha saputo trasformare l’eleganza in un linguaggio culturale, lasciando un’eredità significativa nel panorama artistico e culturale italiano.

Pavia, 19 gennaio 2026 – La morte, avvenuta oggi 19 gennaio 2026, di Valentino Garavani ha portato con sé numerosi messaggi di cordoglio, tra i quali non può mancare quello di Paola Garlaschelli, sindaca di Voghera dove il famoso stilista era nato 93 anni fa. "Con la scomparsa di Valentino Garavani, Voghera perde uno dei suoi figli più illustri e il mondo perde un protagonista assoluto della cultura contemporanea, del gusto, della bellezza intesa come valore universale ", ha dichiarato la prima cittadina del paese pavese dopo aver appreso la notizia della scomparsa dello stilista. voghera - pavia - inaugurazione dell' ex teatro sociale dopo il restauro intitolato a valentino garavani - il sindaco paola garlaschelli - foto torres "Valentino non è stato soltanto uno stilista - ha sottolineato ancora Garlaschelli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

