Viveka Assembergs Fragilità Riflesse | un percorso di rielaborazione tra vuoti colmati e ferite suturate

Viveka Assembergs presenta «Fragilità Riflesse», un percorso che esplora la memoria e le ferite attraverso un’opera monumentale esposta a Palazzo Creberg, Bergamo, fino al 30 gennaio. L’artista, nata a Stoccolma e attiva in Italia, offre una riflessione sulla vulnerabilità e la resilienza, invitando i visitatori a confrontarsi con spazi di introspezione e ricostruzione personale.

L’INTERVISTA. A Palazzo Creberg in largo Porta Nuova a Bergamo fino al 30 gennaio è visitabile l’opera monumentale dell’artista bergamasca nata a Stoccolma. L’opera è divisa in due parti, quella di una figura umana e quella creata da un movimento discendente, che parte dal soffitto e arriva a terra, che rappresenta il formarsi della figura di un lupo. «A posteriori credo di poter dire che sia stato un po’ come trovarmi in una situazione di passaggio, - dice Viveka Assembergs -, nel quale io ho rivisto tutti i momenti importanti della mia vita». Un’opera è composta da materiali molto diversi, dalla fibra di vetro, alle garze, fino al gesso e allo stucco. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Viveka Assembergs, «Fragilità Riflesse»: un percorso di rielaborazione tra vuoti colmati e ferite suturate A Palazzo Creberg prorogata la mostra “Fragilità riflesse” di Viveka AssembergsA Palazzo Creberg, la mostra “Fragilità riflesse” di Viveka Assembergs, è stata prorogata fino al 29 gennaio. Leggi anche: Lupi, ombre e fragilità: l’arte di Viveka Assembergs firma un rito contemporaneo a Palazzo Creberg La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Viveka Assembergs, «Fragilità Riflesse»: un percorso di rielaborazione tra vuoti colmati e ferite suturate; «La Parola di Cristo abiti tra voi»: un’assemblea per «aprire le orecchie, le teste e i cuori».

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.