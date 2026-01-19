Vita da Roy | Il ricatto di Pfizer sui farmaci e Belen No Vax

In questo articolo, Roy de Vita analizza il presunto ricatto di Pfizer riguardo all’aumento dei prezzi dei farmaci in Europa e mette in luce il ruolo delle istituzioni nel silenzio attuale. Un approfondimento che mira a chiarire le dinamiche del settore farmaceutico e le implicazioni per i cittadini, senza sensazionalismi.

Roy de Vita smonta il ricatto di Pfizer sull’aumento dei prezzi dei farmaci in Europa e denuncia il silenzio delle istituzioni. Dalla gestione opaca dei vaccini Covid alla perdita di credibilità dell’OMS, fino al caos della comunicazione scientifica e al caso Belen–Bassetti: un’intervista senza sconti su potere, sanità e verità negate. La Coppa d’Africa 2025-26, ospitata dal Marocco, è stata molto più di una competizione calcistica: è stata un lungo accumulo di tensioni, piccoli incidenti, proteste formali e malumori sotterranei che hanno accompagnato il torneo dall’inizio alla fine, rendendo la finale solo l’ultimo capitolo di una storia già fin troppo carica di tensioni. 🔗 Leggi su Laverita.info

