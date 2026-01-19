Visite medico-diagnostiche anche nei weekend per Paolo Calcinaro dati incoraggianti e buoni risultati
A Ancona, le visite medico-diagnostiche sono disponibili anche nei weekend, grazie all’impegno del personale sanitario e amministrativo. Paolo Calcinaro ha commentato positivamente, sottolineando i dati incoraggianti e i risultati raggiunti. Questa iniziativa mira a migliorare l’accesso alle prestazioni sanitarie, garantendo servizi più flessibili e vicini alle esigenze dei cittadini.
ANCONA – «Vorrei ringraziare tutto il personale sanitario e amministrativo che ha lavorato per rendere possibile questa iniziativa. Il loro impegno e la loro dedizione sono stati fondamentali per il successo di questa operazione. Un segnale importante di attenzione verso i cittadini». Con queste.
