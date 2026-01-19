Vis a caccia di rinforzi | Sylla verso il ritorno

Il mercato invernale vede la Vis Pesaro rinforzarsi con nuovi acquisti. Dopo l’annuncio di Marcello Piras, esterno difensivo destro, nelle prossime ore sono attesi anche Mert Durmush, esterno offensivo, e Gioacchino Barranco, difensivo. La società conferma l’obiettivo di rafforzare la rosa e proseguire nel percorso stagionale con rinnovata solidità.

Come nello scorso anno dovrebbero essere cinque gli acquisti vissini di questo mercato invernale. Dopo aver ufficializzato sabato l’esterno difensivo destro Marcello Piras, a Pesaro arriveranno nelle prossime ore anche altri due esterni: quello offensivo Mert Durmush e quello difensivo Gioacchino Barranco. Gli altri due rinforzi dovrebbero invece essere un difensore centrale e una punta di peso. Il difensore individuato dal diesse Menga è il 2005 Davide Giannini, il bomber è Youssouph Sylla. Per l’attaccante senegalese classe 98 del Foggia si tratterebbe di un grande ritorno. Arrivato nel luglio 2023, in sei mesi a Pesaro per lui cinque gol e due assist in venti presenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis a caccia di rinforzi: Sylla verso il ritorno Orro regala perle in Turchia, continua la caccia al Vakif di Guidetti. Nuovo ko per Sylla

Leggi anche: Bondi Vis 2008, il ritorno di Nando Maione nello staff tecnico Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Una Vis a caccia di conferma con la Pianese. Stellone: "Ruoterò più giocatori possibili" - Negli occhi ancora l'ottima prestazione contro i labronici, nell'animo la speranza di ripetersi, in un Benelli che si presenta con un manto più morbido, dopo la stesa ... ilrestodelcarlino.it Salernitana a caccia di rinforzi Per il centrocampo spunta il nome di… Leggi l'articolo su #SalernoSport24 # #Salernitana #wearesport - facebook.com Calcio: Cagliari, Pisacane cerca di recuperare Mina per la Juventus. Caccia ai rinforzi: piacciono centrocampisti Anjorin e Sulemana #ANSA x.com

