Violenza nelle scuole lo studio del diritto è una necessità non è un lusso

La violenza nelle scuole rappresenta una realtà che va oltre la cronaca, coinvolgendo direttamente ambienti di apprendimento e la crescita dei giovani. Comprendere le cause, le responsabilità e le norme di diritto è essenziale per affrontare efficacemente questa problematica. Studiare il diritto non è un optional, ma una necessità per garantire un ambiente scolastico più sicuro e rispettoso, tutelando il benessere di tutti gli attori coinvolti.

A più di qualche dirigente scolastico piace l’idea del ministro Giuseppe Valditara di introdurre controlli e deterrenti, come i metal detector, nelle scuole dove i rischi di violenza prodotta dagli studenti sono maggiori. - facebook.com facebook

Violenza nelle scuole (dopo l'omicidio a La Spezia): all'Itis grande attenzione al tema - Video x.com

