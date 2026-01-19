Violenza giovani Salvini | nel nuovo decreto limiti su armi da taglio

Il nuovo decreto sicurezza, attualmente in fase di elaborazione, prevede restrizioni sull’uso di armi da taglio, in risposta alla crescente preoccupazione per la violenza tra i giovani. Il ministro Salvini ha sottolineato che il provvedimento, in lavorazione da alcuni mesi, mira a intervenire senza poter però rispondere immediatamente alle cronache quotidiane, che purtroppo continuano a evidenziare problemi di sicurezza giovanile.

Roma, 19 gen. (askanews) – Il nuovo decreto sicurezza “è in lavorazione da alcuni mesi, perché possiamo essere veloci ma non riusciamo ovviamente a inseguire le cronache quotidiane che ahimè non sono particolarmente felici”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, segretario della Lega, in collegamento con RTL102.5. “In questo decreto, sono una sessantina gli articoli, era già previsto – ha spiegato – il divieto di possesso, tranne per giustificati motivi per lavoro, evidentemente, di lame di qualsiasi genere, soprattutto da parte dei ragazzi. In alcune scuole problematiche già i presidi avevano chiesto in passato controlli a campione delle istituzioni e metal detector, e bene ha fatto il ministro della scuola a ribadire che non in tutte le scuole, evidentemente, ma su richiesta delle autorità scolastiche.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Ucraina: Salvini, 'grazie alla Lega decreto non semplicemente su armi'

Metal detector nelle scuole, Valditara accelera: decreto contro coltelli e armi da taglio

Il ministro Valditara ha annunciato l’introduzione di metal detector nelle scuole considerate a rischio e l’adozione di un decreto volto a vietare il possesso di coltelli e armi da taglio negli ambienti scolastici. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza per studenti e personale, rafforzando le norme di prevenzione e tutela all’interno degli istituti educativi.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Violenza giovani, Salvini: nel nuovo decreto limiti su armi da taglio - (askanews) – Il nuovo decreto sicurezza “è in lavorazione da alcuni mesi, perché possiamo essere veloci ma non riusciamo ovviamente a inseguire le cronache quotidiane che ahimè non sono ... msn.com

Giovani e baby gang: la violenza nasce dall'assenza di padri. Senza padri autoritari e autorevoli, i ragazzi crescono nel vuoto: nessun limite, nessuna guida ferma. Le baby gang sono il risultato – branchi feroci che sfogano rabbia repressa in strada, armati di c - facebook.com facebook