Violenza genera violenza | per disarmare gli adolescenti servono adulti coerenti e credibili

Il tragico episodio avvenuto il 16 gennaio all’Istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia evidenzia come la violenza tra adolescents sia spesso il risultato di contesti carenti di riferimenti positivi. Per prevenire futuri incidenti, è fondamentale che gli adulti siano esempi credibili e coerenti, capaci di trasmettere valori di rispetto e dialogo. Solo così si potrà contribuire a disarmare la violenza e favorire un ambiente scolastico più sicuro.

La mattina del 16 gennaio all'interno dell'Istituto di istruzione superiore Einaudi-Chiodo di La Spezia, un diciannovenne ha tirato fuori un coltello e ha colpito mortalmente un suo coetaneo, Youssef Abanoub. L'aggressore ha ammesso di aver portato con sé l'arma e di averla usata per risolvere un conflitto con il coetaneo. Oltre il pretesto specifico, che pare legato alla pubblicazione dell'immagine di una ragazza sui social, questo fatto di cronaca è carico di significati che vanno al di là della pur gravissima responsabilità personale del giovane omicida: è sintomo anche di processi culturali più ampi e pervasivi segnati dal massiccio ritorno di simboli e linguaggi che normalizzano la violenza e le armi nella forma estrema della guerra e costruiscono "il nemico" come categoria assoluta, con il quale non si dialoga ma si combatte fino al suo annientamento.

