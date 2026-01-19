Analisi e anticipazioni sulla sfida Villarreal-Ajax, valida per la Champions League del 20 gennaio 2026 alle ore 21:00. Le due squadre, reduci da prestazioni deludenti in questa fase, si affrontano in una partita che potrebbe rappresentare un punto di svolta. Ecco formazioni, quote e pronostici aggiornati, con attenzione alle dinamiche di classifica e alle possibilità di una prima vittoria per i valenciani.

Villarreal e Ajax occupano le ultime posizioni della classifica del maxi-girone di Champions e hanno disputato una fase campionato davvero negativa, sicuramente al di sotto delle proprie possibilità; soprattutto il rendimento dei valenciani è difficile da comprendere, visto che in Liga stanno invece giocando in maniera eccezionale. La partita ha significato proprio nel cercare di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Villarreal-Ajax (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I valenciani trovano la prima vittoria?

Villarreal-Ajax (Champions League, 20-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Sfida per salvare l’onore europeoAnalisi e approfondimenti su Villarreal-Ajax, partita valida per la Champions League in programma il 20 gennaio 2026 alle 21:00.

