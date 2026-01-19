Vigili del fuoco Nuova caserma Plauso dell’Uilpa

L'inaugurazione della nuova caserma dei vigili del fuoco a Macerata Feltria rappresenta un passo importante per il territorio. L’UILPA esprime soddisfazione per questa realizzazione, che rafforza la presenza e l’efficienza dei servizi di emergenza locali. Un risultato che dimostra come l’impegno e la collaborazione possano portare a miglioramenti concreti, garantendo maggiore sicurezza per la comunità.

"L’apertura della sede dei vigili del fuoco a Macerata Feltria è la dimostrazione che lottare per ciò in cui si crede dà sempre i propri frutti". L’Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione - segreteria territoriale vigili del fuoco Pesaro e Urbino, plaude all’inaugurazione della nuova caserma nel Montefeltro, risultato di un percorso partito oltre 15 anni fa. "Era il 2009 quando sette comuni dell’alto Montefeltro transitarono in provincia di Rimini - spiegano -. Tra loro c’era Novafeltria, sede di un distaccamento operativo dei vigili del fuoco che garantiva, insieme alla sede di Urbino, il soccorso tecnico urgente a tutto il Montefeltro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

