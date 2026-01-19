VIDEO I trattori tornano per le strade | Prezzi e costi lievitati sempre meno tutele per la qualità

I trattori tornano sulle strade in un contesto di crescenti costi e prezzi in calo per gli agricoltori. L’associazione Daai sottolinea come la riduzione delle tutele e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari incidano sulla filiera agricola, evidenziando le difficoltà degli operatori del settore e il disagio dei cittadini di fronte a rincari senza adeguato controllo.

Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai continuano nella loro azione di sensibilizzazione verso i cittadini costretti a rincari della spesa senza controllo alcuno nonostante prezzi pagati ai produttori primari in costante ribasso, per di più con i costi crescenti subiti dagli agricoltori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

VIDEO I trattori tornano per le strade: "Prezzi e costi lievitate, sempre meno tutele per la qualità"

Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai tornano a sensibilizzare sull’aumento dei costi e sulla riduzione delle tutele nel settore. In un contesto di prezzi in calo ai produttori e spese crescenti, le loro voci puntano l’attenzione sulla difficile situazione che coinvolge tutta la filiera agricola e alimentare, con implicazioni anche per i consumatori. Un messaggio di attenzione e responsabilità verso un settore fondamentale per il nostro territorio.

I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video

A Parigi, oltre 300 trattori hanno bloccato le strade in una protesta contro l’accordo Ue-Mercosur. La mobilitazione, promossa dalla Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles e dai Young Farmers, sostiene che il trattato di libero scambio possa avere ripercussioni negative sul settore agricolo europeo. La manifestazione si è svolta questa mattina, anticipando la firma prevista per il 17 gennaio in Paraguay.

