VIDEO I trattori tornano per le strade | Prezzi e costi lievitati sempre meno tutele per la qualità
I trattori tornano sulle strade in un contesto di crescenti costi e prezzi in calo per gli agricoltori. L’associazione Daai sottolinea come la riduzione delle tutele e l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari incidano sulla filiera agricola, evidenziando le difficoltà degli operatori del settore e il disagio dei cittadini di fronte a rincari senza adeguato controllo.
Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai continuano nella loro azione di sensibilizzazione verso i cittadini costretti a rincari della spesa senza controllo alcuno nonostante prezzi pagati ai produttori primari in costante ribasso, per di più con i costi crescenti subiti dagli agricoltori.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
VIDEO I trattori tornano per le strade: "Prezzi e costi lievitate, sempre meno tutele per la qualità"
Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai tornano a sensibilizzare sull’aumento dei costi e sulla riduzione delle tutele nel settore. In un contesto di prezzi in calo ai produttori e spese crescenti, le loro voci puntano l’attenzione sulla difficile situazione che coinvolge tutta la filiera agricola e alimentare, con implicazioni anche per i consumatori. Un messaggio di attenzione e responsabilità verso un settore fondamentale per il nostro territorio.
I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video
A Parigi, oltre 300 trattori hanno bloccato le strade in una protesta contro l’accordo Ue-Mercosur. La mobilitazione, promossa dalla Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles e dai Young Farmers, sostiene che il trattato di libero scambio possa avere ripercussioni negative sul settore agricolo europeo. La manifestazione si è svolta questa mattina, anticipando la firma prevista per il 17 gennaio in Paraguay.
Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. panorama.it
A Milano i trattori tornano in piazza contro il Mercosur La maggioranza dei Paesi UE ha dato il prima via libera alla firma dell’accordo di libero scambio con il blocco sudamericano del Mercosur, che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Intanto, facebook
