VIDEO I trattori tornano per le strade | Prezzi e costi lievitate sempre meno tutele per la qualità

Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai tornano a sensibilizzare sull’aumento dei costi e sulla riduzione delle tutele nel settore. In un contesto di prezzi in calo ai produttori e spese crescenti, le loro voci puntano l’attenzione sulla difficile situazione che coinvolge tutta la filiera agricola e alimentare, con implicazioni anche per i consumatori. Un messaggio di attenzione e responsabilità verso un settore fondamentale per il nostro territorio.

Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai protestano anche a Perugia: "Settore ancora colpito. E le conseguenze le paga anche il consumatore" Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai continuano nella loro azione di sensibilizzazione verso i cittadini costretti a rincari della spesa senza controllo alcuno nonostante prezzi pagati ai produttori primari in costante ribasso, per di più con i costi crescenti subiti dagli agricoltori per mezzi meccanici, tecnici e fertilizzanti. Inoltre, esprimono totale dissenso "verso le decisioni adottate e in corso di adozione a livello comunitario costantemente tese alla liberalizzazione delle derrate agricole in ingresso in Europa, da ultimo il Mercosur, senza reciprocità alcuna di condizioni di coltivazione, ambientali e sociali sostenute invece dai coltivatori europei, e soprattutto senza che tutto ciò si rifletta sui prezzi ai consumatori".

I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video

A Parigi, oltre 300 trattori hanno bloccato le strade in una protesta contro l’accordo Ue-Mercosur. La mobilitazione, promossa dalla Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles e dai Young Farmers, sostiene che il trattato di libero scambio possa avere ripercussioni negative sul settore agricolo europeo. La manifestazione si è svolta questa mattina, anticipando la firma prevista per il 17 gennaio in Paraguay.

Prezzi spesa sempre in aumento: le famiglie spendono di più per comprare meno

I costi della spesa alimentare in Italia sono in costante aumento, con le famiglie che destinano più soldi ma acquistano meno prodotti. L’allarme arriva da Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel settore alimentare, evidenziando un trend preoccupante per le tasche dei consumatori e il potere d’acquisto.

Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l'accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell'ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori.