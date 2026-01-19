VIDEO I trattori tornano per le strade | Prezzi e costi lievitate sempre meno tutele per la qualità
Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai tornano a sensibilizzare sull’aumento dei costi e sulla riduzione delle tutele nel settore. In un contesto di prezzi in calo ai produttori e spese crescenti, le loro voci puntano l’attenzione sulla difficile situazione che coinvolge tutta la filiera agricola e alimentare, con implicazioni anche per i consumatori. Un messaggio di attenzione e responsabilità verso un settore fondamentale per il nostro territorio.
Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai protestano anche a Perugia: "Settore ancora colpito. E le conseguenze le paga anche il consumatore" Agricoltori e allevatori dell'associazione Daai continuano nella loro azione di sensibilizzazione verso i cittadini costretti a rincari della spesa senza controllo alcuno nonostante prezzi pagati ai produttori primari in costante ribasso, per di più con i costi crescenti subiti dagli agricoltori per mezzi meccanici, tecnici e fertilizzanti. Inoltre, esprimono totale dissenso “verso le decisioni adottate e in corso di adozione a livello comunitario costantemente tese alla liberalizzazione delle derrate agricole in ingresso in Europa, da ultimo il Mercosur, senza reciprocità alcuna di condizioni di coltivazione, ambientali e sociali sostenute invece dai coltivatori europei, e soprattutto senza che tutto ciò si rifletta sui prezzi ai consumatori”.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
I trattori bloccano le strade di Parigi, la protesta contro l’accordo Mercosur-Ue – I video
A Parigi, oltre 300 trattori hanno bloccato le strade in una protesta contro l’accordo Ue-Mercosur. La mobilitazione, promossa dalla Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles e dai Young Farmers, sostiene che il trattato di libero scambio possa avere ripercussioni negative sul settore agricolo europeo. La manifestazione si è svolta questa mattina, anticipando la firma prevista per il 17 gennaio in Paraguay.
Prezzi spesa sempre in aumento: le famiglie spendono di più per comprare meno
I costi della spesa alimentare in Italia sono in costante aumento, con le famiglie che destinano più soldi ma acquistano meno prodotti. L’allarme arriva da Assoutenti, che ha analizzato i dati sulle vendite al dettaglio nel settore alimentare, evidenziando un trend preoccupante per le tasche dei consumatori e il potere d’acquisto.
Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur - I trattori partiti da Binasco sono entrati a Milano scortati dalle forze dell’ordine per una nuova giornata di protesta degli agricoltori. panorama.it
A Milano i trattori tornano in piazza contro il Mercosur La maggioranza dei Paesi UE ha dato il prima via libera alla firma dell’accordo di libero scambio con il blocco sudamericano del Mercosur, che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Intanto, facebook
