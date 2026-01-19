Vicenzaoro January 2026 si conferma un appuntamento di rilievo per il settore dell'oreficeria, riconosciuto come uno dei principali motori economici del Veneto. Stefani, rappresentante della Regione, sottolinea come il distretto di Vicenza abbia mantenuto performance positive, evidenziando l’importanza di questa filiera per l’economia locale e nazionale, anche in periodi di sfide economiche.

(Adnkronos) - “Il comparto dell'oreficeria, soprattutto per il distretto di Vicenza, ha dimostrato di avere dei numeri molto importanti, anche in controtendenza rispetto ad altre realtà nazionali. Pertanto, siamo orgogliosi di poterne far parte oggi e di incontrare chi tutti i giorni vive questa realtà. Sono qui anche per ascoltare le loro richieste e le loro prospettive. Si tratta di un settore capace di internazionalizzare ed è un fiore all'occhiello per il nostro territorio veneto”. Lo ha detto Alberto Stefani, presidente della Regione Veneto, all'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la fiera dedicata all'eccellenza della filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero in svolgimento fino al 20 gennaio nel polo fieristico della città veneta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vicenzaoro January 2026, Stefani (Regione Veneto): "Il settore è fiore all'occhiello per il Veneto"

