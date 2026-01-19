Vicenzaoro January 2026 Squarcialupi Confindustria Federorafi | Il 90% del fatturato settoriale viene da export

Vicenzaoro January 2026 rappresenta un momento importante per il settore orafo, con un focus particolare sull’export. Secondo Squarcialupi di Confindustria Federorafi, circa il 90% del fatturato settoriale deriva infatti dall’attività internazionale. La fiera si rivolge principalmente a clienti esteri, confermando la rilevanza dell’export per il comparto e rafforzando il ruolo di Vicenza come centro nevralgico dell’industria orafo-gioielliera.

(Adnkronos) - “L'importanza dell'edizione di gennaio di questa fiera risiede soprattutto nel fatto che è dedicata in modo particolare ai clienti internazionali e, come è noto, il nostro settore vive di export, come dimostra il fatto che circa il 90% del fatturato settoriale provenga appunto da esso”. Lo ha detto Maria Cristina Squarcialupi, presidente nazionale Confindustria Federorafi, partecipando oggi all'inaugurazione di Vicenzaoro January 2026, la manifestazione fieristica fiore all'occhiello dell'intera filiera del settore orafo, gioielliero e orologiero, a Vicenza fino al 20 gennaio. “Il settore orafo nel 2025 ha avuto una battuta d'arresto, dopo tre anni di grande espansione, e i dati relativi ai primi nove mesi dell'anno segnano un -15,2%, una flessione dovuta a diversi fattori, come l'instabilità geopolitica, la grande volatilità del prezzo dei metalli preziosi e le tariffe imposte dagli Stati Uniti - prosegue - Se noi proiettassimo questi dati al 31 dicembre 2025, vedremmo una perdita netta di circa 2 miliardi in termini di export. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Vicenzaoro January 2026, il principale evento internazionale nel settore orafo, si svolge nel quartiere fieristico di Vicenza. La manifestazione si distingue per l'attenzione alle nuove tendenze, tra cui l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nel design e nella produzione di gioielli. La seconda giornata ha incluso il dibattito 'Coded Couture', un approfondimento sul ruolo della tecnologia come codice culturale nel mondo della gioielleria contemporanea.

