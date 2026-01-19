Vicenzaoro consegnati i VO Awards

Si è svolta ieri al Teatro Palladio la prima cerimonia dei VO Awards, riconoscimento ufficiale di Vicenzaoro promosso da Italian Exhibition Group. L’evento ha premiato eccellenze italiane nel settore della gioielleria, evidenziando creatività, innovazione e sostenibilità nel contesto del gioiello contemporaneo. La manifestazione rappresenta un momento di valorizzazione delle eccellenze manifatturiere italiane nel settore orafo.

Roma, 19 gen. - (Adnkronos) - Si è svolta ieri pomeriggio al Teatro Palladio la cerimonia di premiazione della prima edizione dei VO Awards, il riconoscimento ufficiale di Vicenzaoro, promosso da Italian Exhibition Group che valorizza creatività, innovazione, sostenibilità ed eccellenza manifatturiera del gioiello contemporaneo. I vincitori sono stati selezionati da una giuria tecnica composta da esperti del settore, affiancata dal voto di buyer e visitatori nei giorni di manifestazione. I premiati per categoria: Best in Icon – One of a Kind Jewellery a Alessio Boschi con Anello Jubilee, Best in Icon – High End Jewellery a Cammilli Firenze con Hypnose Ring, Best in Look – Fashion Jewellery a Mesh per Anello Lisa – The Knot Edit, Best in Look – Fine Jewellery a Marcela Salvador con Collana Ciuri, Best in Creation – Gold Manufacturing a D'Orica per la creazione Collana Ely Torchon 0141, Best in Creation – Silver Manufacturing ad Aurum con Anello Argento 960, Best in Special – Chain a Better Silver con Tennis Fine Precision; Best in Special – Young (Under 30) a Plah per Guacamaya Earrings. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Vicenzaoro, consegnati i VO Awards Leggi anche: "Bra-vo! Bra-vo!": Spalletti incontra Sinner e impazzisce di gioia Leggi anche: Al via il progetto "libertà vo cercando" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Giorgia Mondani ambassador di Vo Vintage a Vicenzaoro - Giorgia Mondani sarà Ambassador di Vo Vintage, l’area di Vicenzaoro interamente dedicata al mondo dell’orologeria e della gioielleria vintage ... dire.it

OGGI FESTA A ROSÀ Buongiorno e tutti e per i Rosatesi buona festa del patrono Sant'Antonio abate. Questa sera, come da tradizione, in Consiglio comunale verranno consegnati il Premio Citta' di Rosà e i Premi Rosà che lavora 2026. Un evento che riun - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.