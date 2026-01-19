Vice Yildiz, il tecnico Spalletti ha espresso chiaramente le caratteristiche desiderate per un’eventuale alternativa: un giocatore che possa supportare il numero 10 senza sovrastarlo, capace di gestire la pressione e integrarsi nel ruolo. La ricerca è aperta, con l’obiettivo di individuare un talento in grado di contribuire senza perdere equilibri. Queste sono le linee guida che guidano la scelta, in un mercato ancora molto dinamico.

Vice Yildiz, il tecnico ha le idee chiare: serve un talento che non oscuri il numero 10 ma regga la pressione. Bianconeri decisi su quel classe 2001. La Juventus ha rotto gli indugi e sembra aver individuato il tassello mancante per completare il reparto offensivo in vista della seconda parte di stagione. Luciano Spalletti ha tracciato un identikit preciso per il ruolo di vice-Yildiz, delineando le caratteristiche fondamentali che il nuovo innesto deve possedere. Il tecnico di Certaldo vuole un giocatore che sia in tutto e per tutto un’alternativa al turco, capace di garantire qualità tecnica e visione di gioco quando chiamato in causa, ma con una specifica gestione delle gerarchie. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vice Yildiz, la caccia è apertissima ma Spalletti è stato chiaro: vuole un’alternativa che abbia queste caratteristiche. L’identikit

Leggi anche: Rinnovo Yildiz Juve: il turco sta meritando di valere lo status che chiede, ma la partita è ancora apertissima. Tutti gli aggiornamenti

Leggi anche: Spalletti: «Yildiz somiglia a Kvara e ha caratteristiche simili»

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

La Juventus cerca Maldini come vice-Yildiz, Napoli su En-Nesyri e Roma al lavoro per Fortini - La Juventus vuole trovare un'alternativa al suo gioiellino in caso di necessità e Daniel Maldini sarebbe la scelta che piace di più. eurosport.it

Daniel #Maldini in pole position come vice-#Yildiz. La #Juventus avrebbe già formulato un'offerta in prestito con diritto di riscatto. L'#Atalanta, però, spingerebbe per l'obbligo. #Tuttosport - facebook.com facebook

Clamoroso sorpasso per l'attacco della #Juve: #Maldini è ora il favorito per il ruolo di vice- #Yildiz Secondo le ultime indiscrezioni della Gazzetta dello Sport, avrebbe superato #Chiesa LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #Juventusnews x.com