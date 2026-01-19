ViaggioDanza Academy doppia tappa in Toscana tra formazione talento e opportunità

ViaggioDanza Academy torna in Toscana con due eventi dedicati alla formazione e allo sviluppo del talento. Un'occasione per approfondire tecniche, incontrare professionisti del settore e scoprire nuove opportunità nel mondo della danza. Firenze, 19 gennaio, sarà il punto di partenza di un percorso che unisce passione e formazione, offrendo strumenti concreti per chi desidera crescere e migliorare nel campo.

Firenze, 19 gennaio. Ogni tappa è un viaggio che accende i sogni, incontra il talento e trasforma la passione in possibilità concrete. Con questo spirito ViaggioDANZA Academy Itinerante, progetto nazionale di formazione, scouting e valorizzazione del talento che mette al centro i giovani ballerini e il loro futuro artistico, torna protagonista in Toscana con una doppia tappa tra formazione d’eccellenza e visione internazionale. Il Tour 2026 prende il via a Prato il 24 e 25 gennaio con Next Stop Prato e prosegue a Firenze dal 20 al 22 febbraio, in occasione della 20ª edizione di Danza in Fiera, uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale del settore.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Formazione gratuita e opportunità di lavoro con il Caaf Cgil Toscana

Il Caaf Cgil Toscana offre opportunità di formazione gratuita e posti di lavoro a tempo determinato ad Arezzo, in vista della campagna fiscale 2026. Questa iniziativa mira a supportare i cittadini e le imprese, favorendo la professionalizzazione nel settore fiscale. Per maggiori informazioni sui requisiti e le modalità di partecipazione, si consiglia di consultare il sito ufficiale o di contattare direttamente gli uffici locali.

