Viaggio in auto per caricare un kg di droga | ma la polizia ' li riconosce'

Due stranieri sono stati arrestati dalla polizia mentre si recavano da Caricamento a Sampierdarena con un chilogrammo di droga. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare e riconoscere i sospetti durante il tragitto, evidenziando l’efficacia dei controlli in area urbana. L’episodio sottolinea l’importanza di attività di prevenzione e contrasto alla criminalità legata al traffico di sostanze illecite.

Da Caricamento a Sampierdarena per andare a recuperare un chilogrammo di droga. I due stranieri sono stati però notati dalla polizia, sorpresi con il ‘carico’ e arrestati. Controlli a CaricamentoRiavvolgiamo il nastro, nel tardo pomeriggio di sabato sono proseguiti i controlli svolti dalle forze.🔗 Leggi su Genovatoday.it Quattro kg di hashish nel tettuccio dell'auto ma il cane Lord fiuta tutto, arrestato corriere della droga

Durante un'operazione della Guardia di Finanza, sono stati sequestrati quattro chilogrammi di hashish nascosti nel tettuccio di un'auto. Il cane antidroga Lord ha rilevato immediatamente la presenza della droga, contribuendo all'arresto del corriere. L'intervento evidenzia l'efficacia delle attività di contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

