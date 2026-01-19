L'aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio, del 19 gennaio 2026 alle ore 20:25, segnala condizioni di traffico generalmente regolari sulle principali arterie, come il Grande Raccordo Anulare e le consolare. Si registrano alcune criticità, tra cui un incidente sulla via Casilina e cantieri sulla via del Mare. Ricordiamo l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 marzo. Per dettagli, consultare il sito di Astral Spa.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio situazione normalizzata Sulle carreggiate del grande raccordo anulare anche il traffico regolare sulle consolare in uscita dalla capitale ad eccezione di un incidente che crea code nelle due direzioni sulla via Casilina all'altezza del grande raccordo anulare a causa di un sinistro poi consuete code sulla via del Mare via Cristoforo Colombo all'altezza di Vitinia in direzione di Ostia per cantieri ricordiamo che fino a domani sull'autostrada Roma Teramo è chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 per il traffico proveniente da Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco Cilluffo e la sala ora un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con le porte ogni viaggio richiede più attenzione pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona è quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito e sono utili da Punto Astral Spa punto.

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 20:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 20:25Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1 gennaio 2026: si segnalano incidenti, disagi sulla A1 e A24, e restrizioni notturne sulla tangenziale per contenere l'inquinamento acustico.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19:25Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni.

