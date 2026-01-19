Ecco un’introduzione chiara e sobria sulla situazione viabilistica a Roma e nel Lazio del 19 gennaio 2026 alle 17:25: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio: si registrano intensi rallentamenti e code sulla carreggiata interna del Grande Raccordo Anulare, tra Nomentana e Roma Teramo, e sulla via Pontina verso Latina a causa di lavori e traffico intenso. Rallentamenti anche sulla Cassia e sulla Flaminia. Si consiglia di pianificare con attenzione gli spost

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con code altezza l'amore più avanti tra la Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo in esterna invece coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana sempre Coda a tratti sul Urbano della Roma Termini uscita dal centro da Portonaccio fino alla complanare per L'immissione sul Raccordo Anulare altri rallentamenti interessano la Cassia da via di Grottarossa sulla Flaminia a partire da via dei Due Ponti verso raccordo Mentre per i pendolari che stanno raggiungendo Latina sulla via Pontina si rallenta per lavori superato Campoverde Infine per cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo per lavori a Chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 di domani per chi proviene da Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 17:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione corretta e sobria, ottimizzata per Google e di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 1° gennaio 2026 alle ore 17:25: attualmente si registrano code sulla A24 tra Portonaccio e la tangenziale est, e rallentamenti lungo via Appia nei pressi di Frattocchie, Albano Laziale e Genzano di Roma.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-01-2026 ore 17:25Ecco un'introduzione chiara, sobria e ottimizzata per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 17 gennaio 2026 alle 17:25.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com