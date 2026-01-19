Ecco un'introduzione chiara e sobria per Google, lunga fino a 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 19 gennaio 2026 alle ore 16:25. La rete stradale presenta rallentamenti e code, in particolare sul Grande Raccordo Anulare, tra Nomentana e Roma Teramo, e sulla Cassia da via di Grottarossa verso il raccordo. Si segnalano inoltre rallentamenti sulla Via Pontina e sulla Roma Teramo a causa di lavori e cantieri. Si consiglia

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare con code altezza l'amore più avanti tra la Nomentana e l'allaccio con la Roma Teramo in esterna invece coda tratti per traffico intenso tra Laurentina e Tuscolana sempre Coda a tratti sul Urbano della Roma Termini uscita dal centro da Portonaccio fino alla complanare per L'immissione sul Raccordo Anulare altri rallentamenti interessano la Cassia da via di Grottarossa sulla Flaminia a partire da via dei Due Ponti verso raccordo Mentre per i pendolari che stanno raggiungendo Latina sulla via Pontina si rallenta per lavori superato Campoverde Infine per cantieri ricordiamo che sulla Roma Teramo per lavori a Chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 di domani per chi proviene da Teramo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala e buon viaggio un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 16:25

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 16:25

Viabilità Roma e Regione Lazio al 1 gennaio 2026 alle ore 16:25. La circolazione sulla rete regionale si presenta senza criticità significative. Per le autostrade, fino alle 22 di stasera, è in vigore il divieto per veicoli superiori alle 7,5 tonnellate, con restrizioni che si riproporranno nei giorni 4, 5 e 6 gennaio. Per il trasporto pubblico, durante le festività, sono attivi orari prolungati e servizi speciali per favorire gli

Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-01-2026 ore 16:25

Ecco l'introduzione richiesta: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 16 gennaio 2026 alle ore 16:25. Si segnalano code e traffico intenso su diverse arterie, tra cui il raccordo anulare, la Flaminia e la via Pontina. La chiusura dell’uscita di Castel Madama sulla Roma Teramo proseguirà fino alle 18. Si ricorda inoltre la modifica temporanea del servizio ferroviario tra Catalano e Viterbo, con autobus sostitutivi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com