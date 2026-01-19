Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 15 | 25

Nella giornata del 19 gennaio 2026 alle ore 15:25, Astral Infomobilità segnala alcune criticità sulla viabilità della regione Lazio. Sul Grande Raccordo Anulare e le principali consolari si registrano traffico intenso e lavori in corso, con modifiche temporanee ai servizi di trasporto pubblico. Si ricorda inoltre l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo fino al 15 aprile, per garantire la sicurezza di tutti durante la stagione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio viabilità irregolare Sulle carreggiate il grande raccordo anulare comprese le consolari in uscita dalla capitale ad eccezione sulla via Cassia Flaminia partita da via di Grottarossa code per traffico intenso in direzione del raccordo mentre per lavori sulla via Pontina sud della capitale superato Campoverde in direzione di Latina centro per i cantieri ricordiamo che sull'autostrada Roma Teramo per lavori a Chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle ore 20 fino al 20 gennaio Provenendo da Teramo in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo extraurbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con bus sostitutivi è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala ora ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale ogni stagione porta con sé nuovi paesaggi ma con l'inverno alle porte ogni viaggio richiede più pioggia freddo ghiaccio l'asfalto non perdona e quello che sembrava un semplice tragitto può diventare un pericolo fino al 15 aprile 2026 è obbligatorio montare pneumatici invernali o avere catene da neve a bordo due scelte diverse un solo obiettivo viaggiare in sicurezza per tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infogrid a punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1 gennaio 2026, segnala circolazione scorrevole sulle principali vie della regione. È in vigore l'obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio e neve fino al 15 aprile 2026, esclusi i veicoli a due ruote. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di Astral Infomobilità.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-01-2026 ore 19:25

Ecco un’introduzione sobria e chiara, ottimizzata per Google, lunga circa 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità della Regione Lazio fornisce aggiornamenti sulla viabilità a Roma e dintorni. Attualmente, il traffico sul raccordo e sulle principali strade è regolare, con rallentamenti sulla Pontina tra Castel Romano e Spinaceto. Si segnala inoltre la chiusura anticipata della ferrovia Roma Viterbo, da lunedì 19 gennaio, per lavori di rinnovo infrastrutturale. Ricordiamo

