Ecco un’introduzione adatta a Google, chiara e sobria, lunga massimo 80 parole: Il servizio di Astral Infomobilità del 19 gennaio 2026 segnala lavori sulla Pontina in direzione Latina, con traffico su una sola corsia. In direzione Roma, si registrano code tra Pomezia Nord e Castel Romano, mentre sul Raccordo Anulare si segnalano rallentamenti tra Roma Sud e Ardeatina. La chiusura temporanea della Roma Teramo e le modifiche alla linea ferroviaria Roma Viter

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura la statale Pontina in direzione Latina per lavori tra Spinaceto via di Pratica al momento si transita su una sola corsia mentre in direzione della capitale si sta in coda tra Pomezia Nord Castel Romano per traffico intenso in diminuzione il traffico sul Raccordo Anulare al momento presenti rallentamenti tra diramazione Roma sud e Ardeatina sul tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda per traffico intenso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro ricordiamo inoltre che sulla Roma Teramo per lavori è chiusa al traffico all'uscita di Castel Madama fino alle 20 del 20 gennaio Provenendo da Teramo in chiusura e trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo linea extraurbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo all'infrastruttura chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da alle ore 17:25 il servizio prosegue poi con i bus sostitutivi da chiamare da Tallinn funebri te tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 19:10

Ecco un’introduzione appropriata: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio al 1° gennaio 2026 alle ore 19:10. La situazione presenta alcuni disagi causati da incidenti e traffico intenso, con code sulla A24 e lungo il Raccordo Anulare. Si segnalano rallentamenti anche su via Appia e nelle zone limitrofe. Si consiglia di verificare le condizioni del traffico prima di mettersi in viaggio.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-01-2026 ore 10:25

La viabilità a Roma e nel Lazio si presenta regolare al momento, senza particolari impedimenti sul Raccordo Anulare e sulla Roma-Fiumicino. Le ferrovie regionali adottano orari festivi fino al 6 gennaio, con sospensioni e limitazioni su alcune linee, come la metro mare. Per aggiornamenti dettagliati su viabilità e trasporti, consultate il sito o l’app di Astral Infomobilità.

