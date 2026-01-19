Ecco un’introduzione chiara e sobria per Google, lunga massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità Roma e Regione Lazio del 19 gennaio 2026 alle 09:40. Astral Infomobilità segnala code sul Raccordo Anulare tra Lucidi Aurelia e Roma Fiumicino, e tra Prenestina e Appia. Traffico intenso su Tiburtina e sulla Pontina, con rallentamenti e lavori in corso. In chiusura, il servizio ferroviario Roma-Viterbo è sospeso dal lunedì

Astral infomobilità per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in esterna permangono le code tra lucidi Aurelia e Roma Fiumicino interna rimosso al incidente all'altezza della diramazione Roma Sud rimangono le code tra Prenestina e Appia poi per traffico intenso cose traslucide di Settebagni Tiburtina su tratto Urbano della Roma Teramo si sta in coda per traffico intenso tra fiorentini e bivio tangenziale est in direzione centro Mentre in direzione opposta code a partire da Tor Cervara andiamo sulla Pontina direzione Latina pesanti coda tratti per lavori tra Spinaceto e via di Pratica in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo linea extraurbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo struttura che durante cipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 e da Catalano alle ore 17:25 e servizio prosegue con i bus sostitutivi a Chiara chiamare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Ecco un'introduzione chiara e sobria per Google, lunga circa 80 parole: Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 9 gennaio 2026 alle 19:40. Astral Infomobilità fornisce informazioni in tempo reale su lavori e deviazioni, tra cui la chiusura della linea ferroviaria tra Ponte Casilino e Porta Maggiore fino all’11 gennaio, sostituita con il bus 105. Il traffico sulla rete principale è nella norma, ma si segnala un incidente sulla Cassia a Formello in

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio alle 09:40 del 9 gennaio 2026: l'incidente sull'autostrada Roma-Teramo è stato risolto, e la circolazione è tornata normale. Rallentamenti persistono sul Raccordo Anulare e alcune consolari. La nuova rete di trasporto regionale UDR Lazio collega diverse aree del territorio. A causa del maltempo, le corse marittime verso Ponza e Ventotene sono state cancellate. Per dettagli e aggiornamenti, consultare il sito di

