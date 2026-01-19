Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-01-2026 ore 09 | 10

L'aggiornamento sulla viabilità Roma e Lazio del 19 gennaio 2026 alle 09:10 segnala code e incidenti lungo il raccordo anulare, tra Aurelia e Roma Fiumicino, e sulla complanare di Roma Fiumicino. Tra le principali criticità si segnalano anche traffico intenso tra Settebagni e Tiburtina, e code sulla Pontina tra Pomezia e Castel Romano. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di pianificare eventuali percorsi alternativi.

Astral infomobilità dalla redazione di infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sulla raccordo anulare in rimasto in mezzo pesante in avaria code smaltimento tra le uscite di Aurelia e Roma Fiumicino che stare attenzione per un incidente in complanare all'altezza della Roma Fiumicino oico da tratti tra Appia Tiburtina interna sempre un sinistro all'altezza della diramazione Roma Sud la causa delle quadre tra Prenestina e Appia poi per traffico intenso code tra le celle di Settebagni Tiburtina Cerco siamo sulla Roma Fiumicino code tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione centro esenti incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al video per la tangenziale est direzione centro Mentre in direzione opposta coda da Tor Cervara andiamo sulla Pontina in direzione Roma per traffico code a tratti tra Pomezia e Castel Romano è chiara Chiama esatta in pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento inizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 19:10

Alle ore 19:10 del 09 gennaio 2026, la viabilità a Roma e nel Lazio si presenta nella norma, con alcune criticità limitate ai tratti extraurbani della Tiburtina e della Casilina, tra Setteville, Tivoli Terme, Borghesiana e Finocchio. Rallentamenti sono presenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia Ostia. È attivo il nuovo servizio di trasporto regionale UDR Lazio, che collega diverse aree del territorio. Per aggiornamenti in tempo reale

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-01-2026 ore 09:10

Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 09 gennaio 2026 alle 09:10. Si registrano rallentamenti e code su varie arterie, tra cui la Roma Teramo, il Raccordo Anulare e le principali consolari, a causa di incidenti e lavori in corso. Il traffico sta migliorando in alcune zone, ma permangono disagi nel centro e sulla rete ferroviaria, interdetta fino a domenica. Si consiglia di pianificare i spostamenti e consultare aggiornamenti in tempo reale.

#Manifestazione | #Viabilità | #Roma Sabato #17gennaio, un corteo partirà alle 10:00 da Piazzale Ugo La Malfa per raggiungere a Piazzale Ostiense intorno alle 13:00 Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo Il percorso https://buff.ly/9Ik50u - facebook.com facebook

#Roma #viabilità Giubileo, oggi chiude la Porta Santa di Santa Maria Maggiore: le misure per la viabilità x.com