Alle prime ore del 19 gennaio 2026, la viabilità nella regione Lazio presenta diverse criticità. La via Pontina, chiusa temporaneamente a Castel Romano per un incendio, è stata riaperta al traffico. Tuttavia, si registrano code e rallentamenti su Raccordo Anulare, Roma Fiumicino, Appia Tiburtina, Casilina e sulla ferrovia regionale Roma-Viterbo, quest'ultima con servizi sostitutivi a causa di lavori di rinnovo. Per aggiornamenti, consultate le fonti ufficiali della Regione Lazio

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina prima in fiamme a Km 24500 strada riaperta al transito all'altezza di Castel Romano con cui di smaltimento a partire da Pomezia Sud in direzione di Roma che spostiamo sul Raccordo Anulare in esterna a casa pesanti in avaria code tra la Roma Fiumicino ed Ostiense poi cosa tratti tra Appia Tiburtina interna sempre per traffico intenso code tra le uscite di Settebagni a Tiburtina Poi tra Casilina e Ardea facciamo sulla Roma Fiumicino con le trans a del Tevere via del Cappellaccio in direzione centro e senti incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione mentre in direzione opposta code a partire da Tor Cervara in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo linea extraurbana a partire da oggi per consentire i lavori di rinnovo all'infrarosso chiusura anticipata nella tratta Catalano Viterbo dal lunedì al venerdì le ultime partenze dei treni sono da Viterbo alle ore 17:15 che da Catalano alle ore 17:25 il servizio prosegue con i bus sostitutivi da Chiara Chiavari dalle impurità e tutto grazie al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle ore 19:40. A causa di un incidente sulla A1 Roma-Napoli al km 602, si segnalano code di circa 5 km tra Colleferro e Anagni in direzione Napoli. Sul Raccordo Anulare, traffico intenso in uscita da Roma, in particolare su via Cristoforo Colombo verso Ostia. Per ulteriori dettagli, consultare il servizio Astral Infomobilità.

Ecco un'introduzione adatta a Google, chiara e sobria, di massimo 80 parole: Aggiornamento sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 8 gennaio 2026 alle 8:40. Diversi incidenti questa mattina hanno causato rallentamenti e code su varie strade, tra cui la Pontina, via dei Laghi, la formellese e il raccordo anulare. Si consiglia di prestare attenzione alla guida e di pianificare eventuali percorsi alternativi. Per ulteriori aggiornamenti, consultare i

