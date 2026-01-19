Via Autostrada spostate le due corsie | traffico intenso ma senza criticità Off limits Campagnola - Foto e video

Lunedì 19 gennaio, in via Autostrada, si registra un traffico intenso a causa dei lavori in corso. Le due corsie sono state spostate per consentire le operazioni di cantiere, che continuano da una settimana. La situazione non presenta criticità particolari. È inoltre vietato l’accesso a Campagnola. Di seguito, foto e video aggiornati sulla situazione.

I LAVORI. Traffico intenso in via Autostrada nella prima mattina di lunedì 19 gennaio per il cantiere avviato una settimana fa. Off limits anche Campagnola per i lavori per la passerella ciclopedonale sul Morla. Due corsie spostate lunedì 19 gennaio in via Autostrada, uno degli assi più trafficati dell’ingresso sud di Bergamo per il cantiere ormai avviato una settimana fa (il 12 gennaio). Nelle prime ore del mattino il traffico è risultato intenso, ma sostanzialmente in linea con le consuete criticità degli orari di punta, tra le 7.30 e le 9.30. Lo spostamento delle corsie con il completamento della segnaletica e il posizionamento dei new jersey, non ha prodotto rallentamenti significativi, anche se una parte dei flussi si è riversata su via Moroni, in particolare in uscita dalla Grumellina. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Nuove corsie in via Autostrada a Bergamo: lunedì il primo test sul traffico

Lunedì inizia il primo test sul traffico in via Autostrada a Bergamo, con l’introduzione di nuove corsie e un nuovo assetto della carreggiata. I veicoli saranno spostati verso l’esterno, mentre resta da valutare l’eventuale formazione di code. Si tratta di un intervento volto a migliorare la viabilità, con esiti ancora da osservare nel breve termine.

