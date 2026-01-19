Verstappen | Da vice campione ho ancora più tifosi Nuove regole? Una cosa mi spaventa

Max Verstappen, vice campione del mondo, si trova a Detroit per presentare la nuova vettura Red Bull. In un’intervista, ha sottolineato di aver acquisito nuovi tifosi e di non concentrarsi sulle rivincite, considerando le incertezze del campionato e le lezioni apprese dal 2025. Tra le sue parole, anche una riflessione sulle nuove regole, che lo hanno in parte preoccupato, evidenziando un atteggiamento realistico e ponderato.

Max a Detroit per la presentazione della nuova Red Bull: "Mi sono riposato e non penso a rivincite, non sappiamo ancora chi lotterà per il Mondiale e il 2025 mi ha insegnato a non dare niente per scontato. Il futuro? Sicuramente voglio correre la 24 Ore di Le Mans". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Da Napoli alla Formula 4, il campione 15enne Raul: «Mi ispiro a Verstappen»

Da Napoli alla Formula 4, il giovane pilota Raul, appena 15enne, si distingue per la determinazione e il talento. Ispirato da Verstappen, il ragazzo sogna di arrivare in Formula 1, coltivando la passione per la velocità e la competizione. Raul sottolinea l’importanza di seguire i propri sogni, valorizzando le radici partenopee come fonte di ispirazione e stimolo nel percorso sportivo.

