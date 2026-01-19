Verso Milano-Cortina il punto sugli azzurri | le medaglie di short track e pattinaggio le prime volte dello sci e il ritorno di Brignone

Un bilancio delle recenti competizioni invernali italiane, con focus sui successi degli azzurri a Milano-Cortina. Le medaglie di short track e pattinaggio di figura, insieme alle prime esperienze nello sci e al ritorno di Brignone, testimoniano il progresso e la crescita degli sport invernali italiani. Un momento di rinnovata fiducia e risultati importanti per lo sport nazionale.

Settimana ricca di vittorie e podi per gli sport invernali azzurri. Agli Europei di short track e pattinaggio di figura l’Italia ha conquistato 11 medaglie, a cui si aggiungono 13 podi nei circuiti di Coppa del Mondo. Per un totale di 24 che migliora il primato stagionale di 20 stabilito nella seconda settimana di dicembre, ma che non deve illudere, in quanto sia agli Europei di short track sia a quelli di pattinaggio di figura, per ovvie ragioni, mancavano alcuni atleti di calibro mondiale. Rimane, però, un ottimo bilancio, a meno di tre settimane dall’inizio dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: l’unico podio arriva dal doppio femminile di slittino. Attesa per Brignone

Il primo fine settimana del 2026 ha segnato un punto di partenza per gli sport invernali italiani, con un solo podio ottenuto dal doppio femminile di slittino. La stagione si apre con segnali di crescita e potenziale per gli atleti azzurri. Restano le attese per le prestazioni di Brignone e degli altri protagonisti, mentre il cammino verso Milano-Cortina continua a delinearsi con la speranza di risultati migliori.

Verso Milano-Cortina, il punto sugli azzurri: la rincorsa di Brignone, gli allenamenti personalizzati di Wierer e Vittozzi

Mentre le festività hanno interrotto gran parte delle competizioni di Coppa del Mondo, alcuni atleti azzurri continuano il proprio percorso di preparazione verso Milano-Cortina. Tra loro, Federica Brignone, impegnata nella sua rincorsa, e le biathlete Wierer e Vittozzi, che seguono allenamenti personalizzati per ottimizzare le performance. In questo periodo di pausa, il focus resta sulla preparazione e sulla determinazione degli atleti italiani in vista delle prossime sfide.

