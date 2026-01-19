verona e cremonese non si sbloccano

Verona e Cremonese non riescono a trovare un risultato favorevole nel match di oggi. La partita si conclude con uno 0-0, lasciando invariata la posizione di entrambe le squadre in classifica. Un pareggio che, se da un lato non cambia gli equilibri, dall’altro può risultare utile alla Cremonese per mantenere la propria posizione in vista delle prossime gare.

AGI - Non si sblocca la Cremonese, non si sblocca il Verona. Lo scontro-salvezza si risolve in un nulla di fatto e in uno 0-0 che aiuta più i grigiorossi che la formazione ospite. Allo Zini si presenta un'Hellas in grandissima difficoltà: squalificato Unai Nunez, sono out Bella-Kotchap, Frese, Valentini, Belghali, Al-Musrati e Akpa-Akpro. Zanetti lancia così dall'inizio il neoacquisto Lirola, tra i migliori quest'oggi, e si gioca il tridente: Giovane con Sarr e Orban, mentre in porta c'è il vice Perilli e non Montipò. Risponde col duo Vardy-Bonazzoli e Vandeputte a ispirare, invece, lo squalificato Nicola in un match molto equilibrato. 🔗 Leggi su Agi.it

