Veroli in scena Suspire ’e vase Museca ’e passione omaggio a De Sica

A Veroli, il Teatro Comunale ospita “Suspire ’e vase, Museca ’e passione”, uno spettacolo dedicato a Vittorio De Sica in occasione del cinquantenario della sua scomparsa. L’evento propone un percorso che ripercorre la vita e le opere del regista, riconosciuto come uno dei protagonisti del Neorealismo italiano. Un’occasione per approfondire il contributo di De Sica al cinema e alla cultura italiana.

A cinquant’anni dalla scomparsa di Vittorio De Sica, il Teatro Comunale di Veroli ospita lo spettacolo “Suspire ’e vase, Museca ’e passione”, un omaggio che ripercorre il percorso umano e artistico del Maestro del Neorealismo. Attraverso recitazione e musica, lo spettacolo racconta i momenti.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Leggi anche: Aiello del Sabato omaggia Vittorio De Sica con lo spettacolo “Suspire ’e vase, Museca ’e passione

Vittorio De Sica e Maria Mercader, chi erano i genitori di Christian De SicaVittorio De Sica e Maria Mercader sono stati rispettivamente il padre e la madre di Christian De Sica.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Conad Veroli via San Cristoforo - facebook.com facebook