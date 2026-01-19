Vercelli morto il 43enne ferito dall’esplosione di un petardo artigianale a Capodanno

A Vercelli, Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo 18 giorni di degenza in rianimazione. L’uomo era rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un petardo artigianale durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente sottolinea i rischi legati all’uso di dispositivi pirotecnici non regolamentati.

