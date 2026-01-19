Vercelli morto il 43enne ferito dall’esplosione di un petardo artigianale a Capodanno
A Vercelli, Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo 18 giorni di degenza in rianimazione. L’uomo era rimasto gravemente ferito dall’esplosione di un petardo artigianale durante i festeggiamenti di Capodanno. L’incidente sottolinea i rischi legati all’uso di dispositivi pirotecnici non regolamentati.
Bruno Savoia, 43 anni, è deceduto dopo essere rimasto gravemente ferito nell’esplosione di un petardo artigianale durante la notte di Capodanno. La tragedia ha causato la perdita di una mano e ha portato alla sua morte nelle ultime ore. La vicenda sottolinea i rischi legati all’uso di dispositivi esplosivi fai da te e la gravità delle conseguenze di comportamenti imprudenti durante le festività.
Un uomo di Vercelli ha perso la mano sinistra a causa di un petardo artigianale esploso durante Capodanno. Dopo l’incidente, è stato ricoverato in condizioni critiche al Sant’Andrea, dove è deceduto dopo 18 giorni di degenza. L’accaduto evidenzia i rischi legati all’uso di materiale pirotecnico non sicuro, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.
