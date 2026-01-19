Vento forte nell' entroterra pisano | estesa l' allerta meteo gialla

Un vento forte di grecale attraversa l'entroterra pisano, interessando diverse zone della Toscana centro-settentrionale. L'allerta meteo gialla resta in vigore per le aree di Firenze, il bacino Bisenzio-Ombrone pistoiese, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera. Le condizioni atmosferiche richiedono attenzione alle possibili ripercussioni sul territorio e sulla viabilità, in modo da garantire la sicurezza delle persone e delle attività locali.

Ancora maltempo, un'allerta meteo gialla per vento e pioggia che gela nell'entroterra

Un’area di allerta meteo gialla segnala vento e pioggia in tutto l’entroterra della Romagna, proseguendo il maltempo iniziato con le nevicate dell’Epifania. Le condizioni climatiche sono previste restare instabili nelle prossime ore, con possibili disagi. È importante monitorare gli aggiornamenti delle autorità e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza.

Il Grecale non dà tregua: vento forte, allerta gialla estesa a tutto martedì

Il vento Grecale continuerà a soffiare con intensità significativa su gran parte della Toscana, provocando raffiche che persisteranno nelle prossime ore. L’allerta gialla rimane estesa a tutto il territorio per garantire la sicurezza e monitorare eventuali situazioni di criticità. È importante prestare attenzione alle condizioni meteo e seguire le indicazioni delle autorità locali fino alla cessazione del fenomeno.

