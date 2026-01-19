Vento forte e freddo in Toscana | prolungata l’allerta gialla Ecco dove torna la neve

In Toscana, a causa di un’intensificazione dei venti freddi, l’allerta gialla è stata prorogata. Dopo periodi di clima più mite, le condizioni meteorologiche si sono nuovamente aggravate, con venti forti e temperature in calo. Sono previste anche nevicate in alcune zone della regione. È consigliabile prestare attenzione alle eventuali indicazioni delle autorità e adottare le misure di sicurezza appropriate.

Firenze, 19 gennaio 2026 – Dopo giornate all’insegna di temperature miti e bel tempo, in Toscana torna il freddo e viene prolungata l’allerta gialla per vento. E’ infatti prevista un’intensificazione dei flussi d’aria nord-orientale sulla Toscana, con forti venti di grecale nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, con raffiche fino a 50-70 kmh su costa, rilievi e Arcipelago, fino a 40-60 kmh sulle pianure settentrionali. E’ proprio la presenza del vento freddo e secco che farà avvertire le temperature un po’ più basse. Prolungata l’allerta gialla per rischio vento. E’ stata prolungata, per tutta la giornata di domani, martedì 20 gennaio, l’allerta gialla per rischio vento nelle zone della Toscana centro-settentrionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vento forte e freddo in Toscana: prolungata l’allerta gialla. Ecco dove torna la neve Leggi anche: Neve e vento forte in Toscana, allerta prorogata. Scatta il rischio ghiaccio, ecco dove Leggi anche: Scatta l’allerta meteo in Toscana, una vigilia di Natale con pioggia, neve e vento forte: ecco dove Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Meteo, avviso per vento di burrasca forte: divieti e chiusure - Domani, martedì 20 gennaio, entra in vigore il divieto di transito in sopraelevata per veicoli a due ruote, telonati e furgonati. genovatoday.it

Nubifragi, mareggiate e vento forte. Allerta meteo al centro sud, per l'arrivo di un ciclone. Scuole chiuse oggi in diverse province di Sicilia, Calabria e Sardegna. x.com

Allerta meteo per forte vento, ordinanza del sindaco di Sassari Il provvedimento con chiusure e raccomandazioni sarà in vigore fino alla mezzanotte del 20 gennaio - facebook.com facebook

