Venti di tempesta e forti temporali diramata l' allerta arancione

Un’allerta arancione è stata diramata a causa di venti di burrasca e temporali intensi. Si prevedono mareggiate e condizioni di mare agitato, in particolare nel Canale di Sicilia e nelle coste esposte. È importante seguire le indicazioni delle autorità e adottare le misure di sicurezza necessarie per questa fase di maltempo.

Venti di burrasca forte fino a tempesta. Mare grosso nel canale di Sicilia, molto agitati i restanti bacini con forti mareggiate sulle coste esposte. Piogge da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati.

Dalle previsioni meteo emerge un'instabilità in arrivo sull'Italia, con venti di Scirocco, pioggia e temporali. A partire da lunedì 19 gennaio, si prevede una burrasca causata da un ciclone di origine africana, con raffiche che potrebbero superare i 100 kmh, soprattutto nel sud e sulla costa ionica. È importante monitorare gli aggiornamenti per garantire la sicurezza durante questa fase. Venti di burrasca, piogge e fulmini: è arrivato il ciclone Harry, in Sicilia evacuate le zone costiere. Domani ancora scuole chiuse - Le cattive condizioni meteo hanno fatto saltare diversi collegamenti marittimi tra la Sicilia e le isole minori.

Temporali e venti di tempesta che causeranno mareggiate con onde fino a sette metri. La Protezione Civile: «Evitate spostamenti»

Maltempo, allerta rossa in Sicilia e Sardegna: nubifragi e venti di tempesta #maltempo

