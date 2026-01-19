Vedova nasconde le ceneri del marito figlia risarcita per non avere avuto una tomba per il padre
Una vedova ha scelto di nascondere le ceneri del marito, mentre la figlia è stata risarcita per non aver potuto avere una tomba per il padre. Il diritto di rispettare la memoria di un defunto e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni è garantito dalla legge e dalla Costituzione, e la sua violazione può comportare un risarcimento per danno morale.
Il diritto di onorare un defunto e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni è un diritto inviolabile, riconosciuto anche dalla Costituzione, la cui violazione genera un danno morale risarcibile. Questo il principio applicato dalla Corte d’appello di Perugia che ha confermato il.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
È morta la figlia “segreta” di Freddie Mercury, Bibi era malata da tempo di cancro alla spina dorsale. Il marito: “Ora si trova con il suo amato padre. Le ceneri sparse al vento sulle Alpi”
La famiglia della figlia “segreta” di Freddie Mercury ha annunciato la scomparsa di Bibi, avvenuta il 15 gennaio all’età di 48 anni. Malata di cancro alla spina dorsale da tempo, Bibi ora si trova con il suo amato padre. Le sue ceneri sono state sparse al vento sulle Alpi, in un gesto di commiato.
Leggi anche: Corte d’Appello di Firenze: negato a una vedova l’uso del seme del marito defunto
La vedova Helene Flood In uscita il: 17/02/2026 Newton Compton editori Un grande thriller Dalla Norvegia arriva Helene Flood, maestra del thriller scandinavo ai primi posti delle classifiche Qualcuno mente. Forse anche lei. Una morte sospetta. Porte che si a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.