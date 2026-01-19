Vedova nasconde le ceneri del marito figlia risarcita per non avere avuto una tomba per il padre

Una vedova ha scelto di nascondere le ceneri del marito, mentre la figlia è stata risarcita per non aver potuto avere una tomba per il padre. Il diritto di rispettare la memoria di un defunto e di elaborare il lutto secondo le proprie convinzioni è garantito dalla legge e dalla Costituzione, e la sua violazione può comportare un risarcimento per danno morale.

