Vedono l' unità cinofila e gettano a terra l' hashish
Sabato 17 gennaio, l’unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha svolto controlli straordinari in aree di interesse pubblico, tra cui giardini, stazioni ferroviarie e zone frequentate dai giovani. Durante le operazioni, i cani antidroga hanno individuato e segnalato sostanze stupefacenti, consentendo agli agenti di sequestrare hashish e di intervenire prontamente. Le attività rientrano nel programma di tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.
