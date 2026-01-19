Vedono l' unità cinofila e gettano a terra l' hashish

Sabato 17 gennaio, l’unità cinofila della Polizia Locale della Federazione ha svolto controlli straordinari in aree di interesse pubblico, tra cui giardini, stazioni ferroviarie e zone frequentate dai giovani. Durante le operazioni, i cani antidroga hanno individuato e segnalato sostanze stupefacenti, consentendo agli agenti di sequestrare hashish e di intervenire prontamente. Le attività rientrano nel programma di tutela della sicurezza e della legalità sul territorio.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.