Van Aert le ultime sulle sue condizioni | Recupero più veloce del previsto

Wout Van Aert, coinvolto in una caduta a Mol, ha subito una distorsione alla caviglia che ha messo in dubbio la sua stagione. Tuttavia, secondo recenti aggiornamenti, le sue condizioni si stanno migliorando più rapidamente del previsto. Dopo le prime preoccupazioni, il team Visma-Lease a Bike si mostra ora più ottimista circa il recupero dell’atleta, che potrebbe tornare in corsa prima delle aspettative iniziali.

Roma, 19 gennaio 2026 – Una scivolata a Mol, con la caviglia che subito è apparsa estremamente storta, ha compromessa l'intera stagione del ciclocross e, chissà, forse la prima parte di quella su strada ancora prima che cominci: il protagonista è chi come Wout Van Aert con la sfortuna ha un conto aperto da tempo, ma dopo i timori iniziali ora in casa Visma-Lease a Bike comincia a farsi strada un cauto ottimismo. Le dichiarazioni della Visma-Lease . A fornire aggiornamenti sulle condizioni del belga ai microfoni di Wielerflits è Jan Boven, coach ed ex professionista con un lungo passato nell'ora Rabobank. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Van Aert, le ultime sulle sue condizioni: “Recupero più veloce del previsto” Ciclocross, l'infortunio di Van Aert è più grave del previsto? Le ipotesi sui tempi di recuperoIl recente infortunio di Wout Van Aert durante una gara di ciclocross solleva dubbi sui tempi di recupero e sull’impatto sulla sua stagione. Como Milan, miracolo Fullkrug: recupero lampo, è tra i convocati! Le ultime sulle sue condizioniIl ritorno di Fullkrug tra i convocati per la partita Como-Milan rappresenta una notizia importante per entrambe le squadre. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Van Aert, le ultime sulle sue condizioni: “Recupero più veloce del previsto” - Lease a Bike mostra ottimismo dopo i rapidi progressi del belga in seguito alla frattura alla caviglia: “È stato poco tempo lontano dalla bici e dovrebbe tornare presto al t ... msn.com

ATPL Performance Full Course Part 1 | Complete Ground School Training for Student Pilots

Leggi l'articolo - Ultime medaglie dell'anno 2025 per la Dragon's Karate, c'è un bronzo nazionale #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.