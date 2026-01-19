Valsa Group Un incomprensibile blackout

Valsa Group ha subito un blackout imprevisto, con un risultato 0-3 che ha sorpreso molti. La sconfitta, la seconda stagionale, è avvenuta contro una squadra con pochi punti e vittorie, appena quattro giorni dopo una prestazione deludente in trasferta. Un episodio che solleva domande sulla tenuta e la continuità del team in questa fase della stagione.

Imprevedibile e, francamente, ingiustificabile: un crollo verticale, il secondo 0-3 stagionale contro una squadra che aveva appena 12 punti e 4 vittorie in stagione e, appena quattro giorni prima, era uscita macilenta dalla trasferta presso la pari grado Cisterna. Aveva già perso una volta in tre set, la Valsa Group, ma era successo a Trento a casa dei campioni d’Italia; stavolta succede a Monza, alla OpiQuad Arena sin qui terra di conquista per Michieletto e compagni ma anche per Verona, Perugia, Cisterna (bis!) e ovviamente Piacenza, la rivale sulla carta per un quarto posto che, oggi, formalmente, non è più dei gialloblù proprio a vantaggio dei biancorossi, attesi – guarda un po’ – al PalaPanini sabato prossimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Valsa Group Un incomprensibile blackout Leggi anche: Valsa Group a Cisterna in cerca di continuità Leggi anche: Valsa Group Quanti interrogativi dopo Cisterna Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Valsa Group La quinta vittoria consecutiva - I gialli partono male a Padova, ma su un campo molto difficile riescono ad imporsi sacrificando il bel gioco a favore della concretezza ... ilrestodelcarlino.it

| ENGLISH LANGUAGE SuperLega, the PalaPanini of Modena pushes Itas Trentino back in the 91st derby of A22: Valsa Group wins 3-1 # #trentinonelcuore - facebook.com facebook

Pallavolo SL - Valsa Group convince: batte Trento (secondo ko consecutivo) e l'avvicina in classifica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.