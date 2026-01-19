Valmadrera piange Margherita Frigerio anima della cartoleria di corso Promessi Sposi

Valmadrera piange la perdita di Margherita Frigerio, 79 anni, figura storica della città. Per oltre venticinque anni ha gestito con dedizione la cartoleria Frigerio di corso Promessi Sposi, diventando un punto di riferimento per studenti e famiglie. La sua scomparsa rappresenta un momento di commozione e di ricordo per tutta la comunità locale.

Valmadrera dice addio a una delle sue figure più conosciute e amate. Si è spenta a 79 anni Margherita Frigerio, storica commerciante e per oltre venticinque anni volto e anima della cartoleria Frigerio di corso Promessi Sposi, punto di riferimento per intere generazioni di studenti, famiglie e.

