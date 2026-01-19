Valeria Marini cambia agente | è lo stesso di Antonella Elia

Valeria Marini ha deciso di cambiare agente, passando a collaborare con lo stesso professionista di Antonella Elia. Fino a ora, Luca Di Nardo rappresentava entrambe le showgirl, ma questa scelta segna un nuovo capitolo nella sua carriera. La decisione è stata presa di recente e riflette una strategia di gestione diversa per Valeria Marini. L'articolo, pubblicato da Il Difforme, approfondisce i motivi di questa novità.

Luca Di Nardo seguiva sia Valeria Marini sia Antonella Elia, pare che sia stato proprio ciò a far compiere questa scelta alla showgirl sarda Valeria Marini ha denunciato qualche giorno fa la collega Antonella Elia. Ma non è finita qui, secondo quanto rivelato da Dagospia, sembrerebbe che adesso abbia deciso anche di cambiare agente. La persona in questione è Luca Di Nardo e lavora anche per Antonella Elia. Pare che sia proprio questo il motivo che ha portato Valeria Marini a prendere questa decisione inaspettata. L’astio tra le due colleghe è più vivo che mai, ed ora alimentato dalla denuncia che ha fatto l’ex del Bagaglino, dopo le affermazioni della sua collega a Bella Ma‘, dove ha detto che ha una personalità di merda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

‘Fu sospesa dalla Rai’, Valeria Marini replica ad Antonella Elia: lo scontro che infiamma la tvRecentemente, si è riacceso lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia, alimentato da commenti e tensioni passate.

Valeria Marini ha denunciato Antonella EliaValeria Marini ha presentato una querela contro Antonella Elia, accusandola di diffamazione.

