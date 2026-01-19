ValentinoLoren | Privilegio conoscerti

Valentino, Loren: “Privilegio conoscerti” rappresenta un ricordo sincero di un rapporto basato su affetto e stima. La notizia della tua scomparsa ci lascia un vuoto e ci invita a riflettere sui momenti condivisi, che resteranno impressi nel cuore. In questo momento di dolore, desideriamo esprimere la nostra vicinanza a chi ti ha conosciuto e apprezzato. La tua perdita è un esempio di quanto la tua presenza sia stata significativa.

22.25 "Mio caro Valentino, la notizia della tua scomparsa mi addolora profondamente Con te ho condiviso momenti di grande affetto e di sincera stima reciproca.Avevi un animo gentile,ricco di umanità. Sei stato un amico e la tua arte e la tua passione resteranno per sempre fonte di ispirazione. E' stato un privilegio conoscerti e ti porterò sempre con me. La mia famiglia ed io ci stringiamo con il cuore al tuo Giancarlo e a tutta la tua famiglia". Così Sophia Loren, in un messaggio diffuso dal suo entourage, ricorda lo stilista ed amico Valentino.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Valentino e le sue muse: da Jackie Kennedy a Sophia LorenValentino, icona della moda italiana, ha lasciato un segno indelebile nel panorama internazionale.

Da Jackie Kennedy a Sophia Loren, tutte le donne iconiche di ValentinoDa Jackie Kennedy a Sophia Loren, molte donne hanno reso indimenticabili gli abiti firmati Valentino.

