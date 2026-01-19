Valentino | Schlein ' Italia perde simbolo internazionale di stile'

Valentino Garavani ha rappresentato un simbolo dell'eleganza e della creatività italiana a livello internazionale. La sua carriera ha contribuito a consolidare l'immagine del Made in Italy nel mondo, distinguendosi per stile e raffinatezza. La sua influenza ha lasciato un'impronta duratura nel panorama della moda globale, rendendo il suo nome sinonimo di eccellenza e innovazione nel settore.

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Valentino Garavani ha contribuito a rendere grande la creatività italiana nel mondo, interpretando, con il suo lavoro, l'eleganza e la cultura del nostro Paese in modo unico e irripetibile. L'Italia perde un grande protagonista della moda, un simbolo internazionale di stile che ha ispirato e continuerà ad ispirare altri stilisti e creativi. A nome del Partito Democratico voglio esprimere cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutti coloro che gli sono stati accanto nella vita e nel lavoro". Così la segretaria del Pd Elly Schlein.

È morto Valentino, l’addio di Meloni: “Maestro di stile e di eleganza, l’Italia perde una leggenda”. Simona Ventura: “La tua moda faceva sognare”Valentino Garavani, celebre stilista italiano, si è spento a 93 anni a Roma.

Meloni ricorda Valentino: “Maestro di stile e simbolo dell’alta moda italiana”Il Premier Giorgia Meloni ha ricordato Valentino Garavani come un maestro di stile e un simbolo rappresentativo dell’alta moda italiana.

Addio a Valentino, il cordoglio del mondo sui social. Meloni: "L'Italia perde una leggenda" - I funerali saranno celebrati venerdì 23 gennaio 2026, alle 11, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, in Piazza della Repubblica, a Roma ...