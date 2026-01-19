Valentino morto chi è Giancarlo Giammetti | il primo incontro i 12 anni d' amore il sodalizio lavorativo l' eterna amicizia

Giancarlo Giammetti è stato il principale collaboratore e amico di Valentino Garavani, con cui ha condiviso oltre dodici anni di collaborazione e un legame personale profondo. La loro partnership ha contribuito a definire lo stile e il successo del marchio Valentino, consolidando un rapporto che ha attraversato decenni. La sua figura è fondamentale per comprendere la storia e l’evoluzione del brand, oltre che il valore di un’amicizia duratura nel mondo della moda.

Giancarlo Giammetti non è stato solo il compagno di Valentino Garavani, ma anche l'uomo che ha trasformato il talento creativo dello stilista in un marchio globale. Nato a Roma nel 1938, imprenditore e figura chiave della moda italiana, ha fatto per oltre mezzo secolo da partner strategico a Garavani. Attualmente è presidente onorario del Valentino Fashion Group. L'incontro con Valentino avviene all’inizio degli anni Sessanta, in un caffè di via Veneto a Roma, e segna l’avvio di uno dei sodalizi più duraturi e influenti della storia dell’alta moda. I due avevano una divisione dei ruoli netta: Valentino alla creazione, Giammetti alla gestione, all'organizzazione e alla visione industriale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Valentino morto, la storia d'amore con Giancarlo Giammetti: il primo incontro, l'impero della moda e l'amicizia rimastaValentino Garavani ha segnato la storia della moda con il suo stile distintivo e la sua eleganza.

Valentino Garavani morto, le reazioni. Meloni: «Simbolo eterno dell'alta moda italiana, perdiamo una leggenda» - È morto oggi, all'età di 93 anni, lo stilista Valentino Garavani, gigante della moda. ilmessaggero.it